В Леоне завершился чемпионат WorldSkills

CentralAsia (CA) - Во французском Леоне завершились 47-ые соревнования WorldSkills Competition.

Церемония закрытия с незабываемым шоу, развлечениями и артистами прошла на стадионе OL Stadium.

В ходе мероприятия также прошла церемония награждения, где участников наградили золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также медальонами за выдающиеся достижения для тех, кто продемонстрировал стандарты мирового класса.

Китайские участники заняли первое место в медальном зачете 47-го конкурса WorldSkills Competition, завоевав 36 золотых медалей. Помимо золотых медалей, китайская команда завоевала девять серебряных медалей, четыре бронзовых медали и восемь медалей высшего качества.

Два китайских участника конкурса «Индустрия 4.0» были удостоены престижной премии Альберта Видаля за достижение наивысшего общего балла на мероприятии.

Второе место заняла Южная Корея, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В ТОП-10 также вошли:

Швейцария - 6 золото, 6 серебра, 1 бронза,

Франция - 6 золото, 4 серебра, 3 бронзы,

Япония - 5 золото, 5 серебра, 4 бронзы,

Австрия - 3 золото, 1 серебро, 3 бронзы,

Сингапур - 2 золото, 4 серебра, 2 бронзы,

Китайский Тайбэй — 2 золота, 2 серебра, 10 бронзы,

Бразилия - 1 золото, 4 серебра, 3 бронзы,

Германия - 1 золото, 3 серебра, 1 бронза.

47-ые соревнования WorldSkills Competition прошли 10-15 сентября в Леоне, Франция. В них приняли участие почти 1400 участников из 70 стран мира. Они соревновались в 62 компетенциях.

На церемонии закрытия флаг WorldSkills был официально передан из Лиона в китайский город Шанхай, где пройдут 48-е соревнования.

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