В Китае произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре
- Казахстан, происшествия
- 11:04, 16 сентября 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Китая 16 сентября в 07:19 по бишкекскому времени произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в 211 км к юго-востоку от города Каракол.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
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