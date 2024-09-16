Число погибших в результате наводнения в Мьянме возросло до 113

CentralAsia (CA) - В Мьянме в результате наводнения, вызванного последствиями тайфуна «Яги», погибли 113 человек. Ранее сообщалось о гибели 74 человек. Власти эвакуировали свыше 320 тыс. жителей из нескольких населенных пунктов, передает Reuters.

«По всей стране 113 человек погибли, 64 пропали без вести и 14 получили ранения»,— сообщил представитель государственного административного совета республики Зо Мин Тун. Эвакуированных жителей разместили в лагеря для временного размещения.

Из-за налетевшего на Мьянму тайфуна обрушились несколько дорог и мостов, наблюдаются перебои с телефонной связью и интернетом. Уровень воды в реках Ситуан и Баго превысил значение нормы.

Супертайфун «Яги» обрушился на Юго-Восточную Азию 1 сентября. Он также привел к гибели людей на Филиппинах, в Китае и Гонконге.