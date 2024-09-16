Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден похвалил Секретную службу и правоохранительные органы за бдительность во время покушения на экс-президента Дональда Трампа. Он заявил, что в США «нет места насилию по политическим мотивам, как и любому насилию».

Глава государства рассказал, что его проинформировали о предполагаемой попытке покушения. «Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал»,— говорится в заявлении Байдена.

Президент подтвердил, что подозреваемый в покушении задержан. «Я поручил моим помощникам и далее гарантировать, что Секретная служба располагает всеми ресурсами и средствами и принимает меры защиты, которые необходимы для обеспечения безопасности экс-президента»,— добавил он.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло во Флориде в его гольф-клубе. Мужчина просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Подозреваемый скрылся, но позднее был задержан. Это уже второе покушение на Трампа. Первое произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.