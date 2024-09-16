Токаев освободил от должностей глав служб антитеррора и внешней разведки Казахстана
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей глав службы антитеррора и службы внешней разведки Казахстана, сообщила Акорда.
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника Службы антитеррора.
Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.
Они оба занимали эти должности с апреля 2023 года.
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