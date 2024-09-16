Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

CentralAsia (UZ) - Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Самарканд с двухдневным визитом. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил его на исторической площади Регистан, сообщила пресс-служба узбекистанского правительства.

После торжественной церемонии встречи начались переговоры.

По словам Шольца, Узбекистан является для Германии «очень важным партнёром, в том числе и на ближайшее будущее».

Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества и выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел.

В частности, страны также будут продолжать активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, институтов Европейского союза и других многосторонних структур.

Канцлер отдельно отметил подписанное межправительственное соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере миграции и мобильности.

Как пишет Deutsche Welle, новое соглашение, которое готовилось в течение нескольких месяцев, упростит легальную миграцию в ФРГ для граждан Узбекистана. Вместе с тем Ташкент должен будет принять тех, кто находился на территории Германии без легальных на то оснований.

«Это соответствует схеме соглашений, которые мы сейчас хотим согласовать по частям со многими странами мира. Мы обеспечиваем необходимую иммиграцию талантливых рабочих, которые нужны нам в Германии, чтобы наша экономика могла расти. В то же время мы договариваемся о простых, небюрократических процедурах, чтобы те, кому нужно вернуться, вернулись. Это совершенно правильный путь для выполнения большой задачи, и в этом отношении это маленький строительный блок в возводимой очень большой стене», — сказал он.

Олаф Шольц сообщил, что обсудил с Шавкатом Мирзиёевым Афганистан, военные действия в Украине, развитие Узбекистана и «демократизацию, которую необходимо продолжить».

По итогам переговоров Мирзиёев и Шольц приняли Совместную декларацию. В рамках визита были также подписаны восемь двусторонних документов. А именно:

межправительственное Соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере миграции и мобильности;

межправительственная Декларация о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;

межправительственная Декларация о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов в рамках инициативы «Зелёная Центральная Азия»;

Совместная декларация о сотрудничестве в области критических минералов;

Соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта;

Меморандум о сотрудничестве в области изменения климата в рамках Парижского соглашения.

Кроме того, они приняли программу по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024–2026 годы, а также заключили пакет соглашений и контрактов на уровне ведущих предприятий Узбекистана и Германии.