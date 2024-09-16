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В Великобритании умерла самая старая в мире кошка

CentralAsia (CA) -  Кошка по кличке Рози, неофициально считавшаяся старейшей в мире, умерла в Великобритании в возрасте 33 лет, сообщает газета Mirror.

Ее возраст был эквивалентен 152 человеческим годам, отмечает издание. 73-летняя хозяйка питомца Лила Бриссетт рассказала, что кошка умерла в их доме в городе Норидже на прошлой неделе.

Кошка родилась в 1991 году, 1 июня ей исполнилось 33 года. Лила взяла ее к себе котенком. Статус самой старой кошки не был присвоен ей официально: в 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса просили хозяйку Рози направить заявку для предоставления официального титула, но женщина этого не сделала. Официально самой старой сейчас считается 28-летняя кошка по кличке Флосси из Англии.

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