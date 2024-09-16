Трамп поблагодарил Секретную службу за предотвращение покушения на него

CentralAsia (CA) - Экс-президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обратился к сотрудникам Секретной службы США и полиции. Он поблагодарил их за предотвращение попытки покушения на него в его гольф-клубе во Флориде.

«Это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его команду храбрых и преданных патриотов, а также всю правоохранительную систему за невероятную работу, проделанную сегодня»,— написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также поблагодарил всех тех, кто переживал за него и написал, что гордится быть американцем.

Стрельба в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International произошла накануне, 15 сентября. Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который просунул в забор дуло винтовки. Подозреваемый скрылся, но позднее был задержан. Инцидент расследуется как попытка покушения на экс-президента. Это вторая попытка покушения на Дональда Трампа. Первая произошла на предвыборном митинге республиканца в середине июня Пенсильвании. Политик был ранен в ухе. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, ликвидировали.