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Без осадков будет в ближайшие дни на большей части Казахстана

CentralAsia (KZ) -  17-19 сентября под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана сохранятся погода без осадков. Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, которые принесут дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

Также по республике также прогнозируется усиление ветра. Ночью и утром на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября заморозки до 2-5 градусов.

Температура воздуха днем на западе республики +20+28°С, на северо-западе +12+23°С, на востоке +5+20°С, на юге +20+30°С, на севере и в центре страны +10+20°С, на юго-востоке +17+28°С.

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