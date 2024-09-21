Ученые выяснили, что бактерии начинают работают сообща, чтобы выжить в сложных условиях

CentralAsia (CA) - Хотя основополагающая концепция экологии предполагает, что физическая среда определяет, где организмы могут выжить, современные ученые подозревают, что за историей формирования микробных сообществ в почве кроется нечто большее.

Как сообщается на сайте Университета штата Огайо, в новом исследовании ученые с помощью статистического анализа и экспериментов определили, что рН почвы является фактором, определяющим состав микробного сообщества, но необходимость борьбы с токсичностью, выделяющейся во время круговорота азота, в конечном счете формирует конечное микробное сообщество.

«Физическая среда влияет на характер взаимодействия микроорганизмов, а это влияет на сплоченность сообщества.

Специалисты в этой области понимали, что эти две вещи должны быть важны на каком-то уровне, но доказательств этому было немного. Мы добавляем к этой идее некоторую специфику и механизмы», - сказала соавтор исследования Карна Гоуда, доцент кафедры микробиологии в Университете штата Огайо.

По словам Гауды, эта работа помогает прояснить микробиологические основы глобального круговорота азота и может по-новому взглянуть на выбросы закиси азота, мощного парникового газа.

Микробы поддерживают здоровье почвы и ее продуктивность, перерабатывая питательные вещества, и особенно важны для преобразования азота в формы, которые могут быть использованы растениями. Подземные организмы, живущие в одной и той же среде, также тесно взаимосвязаны, охотясь друг на друга, участвуя в химическом обмене и принося пользу обществу.

Для этой работы Гауда и его коллеги использовали набор данных из международной коллекции образцов верхнего слоя почвы, секвенировали геномы микробов, присутствующих в образцах, и проанализировали важные характеристики почвы, такие как содержание азота и углерода, а также рН, показатель кислотности почвы.

При наличии миллиардов бактерий в образце почвы исследователи полагались на генетический состав микробных сообществ для определения их функциональных ролей.

Команда ученых сосредоточилась на генах, которые определили, какие бактерии участвуют в денитрификации – преобразовании соединений азота из биодоступных форм в закись азота и газообразный динитроген, который выделяется в атмосферу. Биоинформационный анализ показал, что рН почвы является наиболее важным фактором окружающей среды, связанным с обилием этих организмов.

Чтобы проверить статистические данные, исследователи провели лабораторные эксперименты по обогащению, в ходе которых естественное микробное сообщество находилось в различных условиях роста.

Во время денитрификации определенные ферменты участвуют в превращении нитратов в различные азотсодержащие соединения. Одна из этих форм, нитрит, более токсична в кислой почве (с низким pH), чем в нейтральных условиях с более высоким pH.

Эксперименты показали, что штаммы с ферментами под названием Nar, которые связаны с образованием токсичных нитритов, и штаммы с ферментами под названием Nap, которые связаны с потреблением нитритов, варьировались в зависимости от кислотности почвы.

«Мы обнаружили больше Nar при низком pH и меньше Nap, и наоборот, когда pH почвы приближался к нейтральному», - сказал Гауда. «Таким образом, мы видим, что два разных типа организмов преобладают при кислом и нейтральном pH, но мы также обнаруживаем, что это на самом деле не объясняет, что происходит. Не только окружающая среда определяет, кто там находится – на самом деле это окружающая среда плюс взаимодействие между большим количеством организмов в сообществе.

Это означает, что уровень рН влияет на взаимодействие между организмами в сообществе более или менее стабильным образом – это всегда связано с токсичностью нитритов. И это показывает, как различные бактерии работают сообща, чтобы процветать при различных уровнях рН почвы».

По словам Гауды, это открытие было новым и важным. Известно, что бактериями и другими микроорганизмами движет стремление к выживанию, но они также полагаются друг на друга, чтобы оставаться в безопасности, и это сотрудничество имеет последствия для здоровья окружающей среды, свидетельствуют результаты исследования.

По словам Гауды, понимание того, как взаимодействие и окружающая среда влияют на выбросы закиси азота, может дать новое представление о сокращении выбросов этого мощного парникового газа: Денитрифицирующие бактерии являются ключевыми источниками и поглотителями закиси азота в сельскохозяйственных почвах. В то время как предыдущие исследования были сосредоточены на поведении этих организмов, выделяющих закись азота, в различных условиях рН, рассмотрение их экологических взаимодействий может предложить новые стратегии снижения выбросов.