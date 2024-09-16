В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и учителей, есть пострадавшие

CentralAsia (CA) - В российском Челябинске в школу №68 пришел 13-летний подросток с молотком. Он напал на других учеников и педагогов. Его задержали, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства (ч. 3 ст. 33, п.«а» ч. 2 ст. 105) и халатности (ч. 2 ст. 293).

Следственные органы СКР по Челябинской области осматривают место происшествия, чтобы установить обстоятельства нападения. В Минздраве региона ТАСС сообщили, что четверо пострадавших (две девочки и мальчик 13 лет, а также преподаватель) госпитализированы, они в стабильном состоянии.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что напавший школьник пронес с собой молоток, нож и пистолет, позднее «нанес повреждения себе». Пострадавшая учительница Шешина Н. С. «оказала сопротивление», после чего получила ранения, пишет агентство.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала, что задержанный школьник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а школа, где произошло нападение, коррекционная.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях.