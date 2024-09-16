На Шанхай обрушился сильнейший за 75 лет тайфун. Власти эвакуировали тысячи жителей, а аэропорты отменили рейсы

CentralAsia (CA) - Тайфун «Бебинка», который называют сильнейшим штормом с 1949 года, обрушился на Шанхай рано утром 16 сентября, сообщает Reuters.

Китайская метеорологическая администрация назвала тайфун штормом первой категории: скорость ветра в эпицентре достигала 151 км/ч. Вечером 15 сентября в преддверии тайфуна городская администрация эвакуировала 400 тыс. человек.

Reuters пишет, что Шанхай редко задевают бедствия подобного масштаба. Помимо прямой опасности, которую несет тайфун населению города, в эти выходные в Китае проходил трехдневный фестиваль середины осени, из-за чего в городе было больше туристов.

Кроме авиарейсов и поездов, которые отменили из-за тайфуна, в городе экстренно закрыли несколько курортов, в том числе крупнейшие Shanghai Disney Resort, Jinjiang Amusement Park и Shanghai Wild Animal Park. Городская администрация также перекрыла автомагистрали и запретила водителям двигаться превышать скорость 40 км/ч.