Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что российская армия освободила населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области РФ. Кроме того, группировка войск «Север» на курском направлении отразила пять контратак вооруженных сил Украины и три попытки ВСУ прорваться через границу.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня»,— говорится в сводке ведомства.

Деревня Успеновка находится в Кореневском районе, на юго-западе Курской области. Село Борки расположено в 15 км к юго-востоку от центра граничащего с Украиной Суджанского района.

12 сентября Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. Областной Минздрав 10 сентября сообщал, что с 6 августа пострадали 243 мирных жителя. По данным региональных властей на 12 августа, погибло 12 человек.