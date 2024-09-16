Эмомали Рахмон отправится на саммит глав государств Центральной Азии и Германии, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 сентября отправится в Казахстан для участия во втором саммите глав государств Центральной Азии и Германии. Об этом ИА «Азия-Плюс» сообщил источник в МИД Таджикистана.

Саммит пройдет в Астане с участием руководителей пяти стран Центральной Азии и канцлера Германии Олафа Шольца. Повестка предстоящего саммита не обнародована.

В настоящее время Шольц находится с официальным визитом в Узбекистане и, как ожидается, он прибудет в Астану в течение дня.

В поездке Эмомали Рахмона будут сопровождать министр иностранных дел, помощник президента по внешнеэкономическим вопросам и несколько других официальных лиц.

Пока неизвестно, будут ли у Эмомали Рахмона личные встречи с Олафом Шольцем или главами государств Центральной Азии на полях саммита.

Напомним, что первый саммит глав государств Центральной Азии и Германии в формате 5+1 состоялся в сентябре прошлого года в Берлине с участием лидеров пяти стран ЦА, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента этой страны Франк-Вальтера Штайнмайера.

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