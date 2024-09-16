Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

CentralAsia (KZ) - Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Астану с официальным визитом. В Акорде его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После торжественной церемонии встречи начались переговоры. Токаев на переговорах заявил, что в военном отношении Россия непобедима, передает пресс-служба президента.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», - считает Токаев.

Он отметил, что хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, но это не означает, что возможности для достижения мира нет.

«Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», - заявил президент Казахстана.

Токаев также добавил, что у Казахстана и с Россией «развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества», и «с неподдельной симпатией» Казахстан относятся к украинскому народу.

Китай и Бразилия в мае представили план по разрешению конфликта в Украине, первый пункт которого — прекращение боевых действий. Глава китайского МИД Ван И говорил, что план поддержали 26 стран. Власти Украины его отвергли. По данным La Repubblica, Шольц готовит свой мирный план, который не исключает передачу России части территорий, бывших украинскими.

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