Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 2 млн 389 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Штатная численность военнослужащих увеличивается на 180 тыс. человек.

В прошлый раз президент увеличил численность армии в декабре 2023 года — на 170 тыс. человек, до 2 млн 209 тыс. В это число входило 1 млн 320 тыс. военных.

По данным российской Минобороны, в 2023 году в ВС РФ сформировали две армии и 50 новых соединений. Путин говорил, что по итогам прошлого года поставки вооружений в армию увеличились в три раза по сравнению с 2022-м. Он обещал, что укрепление вооруженных сил продолжится.