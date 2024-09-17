Последняя группа американских военных покинула территорию Нигера

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CentralAsia (CA) - Командование вооруженными силами США в Африке (AFRICOM) сообщило о завершении операции по выводу американского контингента с территории Республики Нигер. Вместе с военнослужащими из страны выехал координационный штаб.

Командование отметило, что вывод войск прошел «безопасно, упорядоченно и ответственно» благодаря сотрудничество с вооруженными силами республики. Как сообщили в AFRICOM, американские войска за последнее десятилетие занимались обучением военнослужащих Нигера и поддерживали контртеррористические операции, проводимые в регионе.

Правительство Нигера разорвало соглашение о военном сотрудничестве с США в марте. Вывод войск США начался с 19 мая после взаимного установления условий вывода. 7 июня ВС США покинули авиабазу 101 в Ниамее, 5 августа AFRICOM сообщило о выводе войск с авиабазы 201 в Агадесе. Вместе с американцами из страны вышла немецкая армия.

Вместо американского контингента в страну с апреля начали прибывать российские военнослужащие. Так, в апреле в Нигер прибыли 100 российских военных инструкторов, а военные специалисты ВС РФ зашли на бывшую базу США.