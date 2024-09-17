Массовое отравление детей в школе Казахстана: У сотрудников столовой обнаружили стафилококк

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CentralAsia (KZ) - Стали известны результаты лабораторного исследования, проведённого после массового пищевого отравления школьников в Мангистауской области Казахстана. О них рассказали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Специалисты лаборатории Национального центра экспертизы Мангистауской области провели внеплановую эпидемиологическую проверку. Для бактериологического исследования в лаборатории взяли пробы готовых пищевых продуктов, воды, а также анализы у персонала кухни.

Согласно заключению, в ходе санитарно-эпидемиологического исследования школьной столовой выявили грубые санитарные нарушения. Основные из них:

В пробах приготовленных пищевых продуктов, включая картофельное пюре, котлеты из мяса птицы, соус и компот, лабораторно обнаружены патогенные бактерии.

В 20% проб мазков (смывов) обнаружены кишечные бактерии.

У шести из 10 работников столовой, а также у одного медицинского работника и одного индивидуального предпринимателя выявили стафилококки.

Установлено, что сотрудница столовой (посудомойщица), выполнявшая функции раздатчицы, является переносчиком бактериальной дизентерии и заражала продукты питания.

Проверка личных медицинских книжек показала, что четыре работника столовой прошли фиктивный медицинский осмотр. По этому факту направили письмо в областную прокуратуру и областной департамент внутренних дел.

Массовое отравление детей в школе №8 Мунайлинского района произошло 6 сентября. Дети жаловались на боли в животе, повышение температуры тела. Всего пострадали 460 учащихся. Полиция возбудила уголовное дело по статье 304 УК РК – «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Выяснилось, что хозяина столовой уже наказывали за нарушения в этом году. Премьер поручил проверить все школьные столовые страны. 16 сентября всех пострадавших детей выписали.

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