Наводнения в Центральной Европе: 16 человек погибли, власти Польши объявили чрезвычайное положение

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате наводнений, обрушившихся на Центральную Европу в минувшие выходные, достигло 16 человек и продолжает расти. В понедельник новые жертвы были зарегистрированы в Чехии, Польше и Австрии; на востоке Румынии под воду ушли целые деревни, сообщает «Би-би-си».

Стихийные бедствия вызваны штормом «Борис», обрушившим на Центральную и Восточную Европу сильнейшие ливни.

Мэр польского города Ныса, расположенного на юго-западе страны, Кордиан Колбярц призвал местных жителей перебираться на возвышенности, спасаясь от возможного прорыва дамбы и сброса воды в город из близлежащего озера.

«Пожалуйста, эвакуируйте свои вещи, себя, своих близких. Стоит немедленно подняться на верхний этаж здания, потому что высота волны может достигать нескольких метров. Это означает, что весь город будет затоплен», — написал мэр.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на помощь пострадавшим от наводнения будет выделен миллиард злотых (около 260 млн долларов США), добавив, что Польша подаст заявку на получение помощи от ЕС. Правительство Туска объявило чрезвычайное положение.

По всей стране эвакуированы тысячи людей. Во многих местах размыты и затоплены дороги, остановлено движение поездов.

В Словакии разлившийся Дунай затопил старый город Братиславы. По данным местных СМИ, уровень воды поднялся на 9 метров и будет подниматься дальше.

Венгрия, лежащая ниже по течению Дуная, готовится к пику наводнения в ближайшие дни. Затопление угрожает территориям на протяжении 500 км вдоль Дуная. Река поднимается примерно на метр каждые 24 часа.

Мэрия Будапешта подготовила миллион мешков с песком для защиты от наводнений.

Некоторые трамвайные линии в городе прекратят работу, дороги вдоль реки будут закрыты с вечера понедельника. Также отменено движение поездов между Будапештом и Веной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в X (бывший твиттер), что отложил все международные визиты «из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии».

Наибольшее количество осадков выпало в Чехии. В северо-восточном городе Есеник с утра четверга выпало 473 мм осадков, что в пять раз превышает среднемесячную норму.

В австрийском городе Санкт-Пёльтен за четыре дня выпало больше осадков, чем за всю самую дождливую осень в 1950 году.

В Австрии на помощь пострадавшим регионам отправлены солдаты. Министерство климата Австрии сообщило, что на восстановление будет выделено 300 млн евро.

На востоке Румынии под водой оказались целые деревни и города.

«Если бы вы были здесь, вы бы сразу заплакали, потому что люди находятся в отчаянии, вся их жизнь прошла в труде, есть люди, у которых из имущества осталась только одежда, которая на них», — сказал журналистам мэр коммуны Слобозия-Коначи Эмиль Драгомир.

Наводнения могут продлится еще несколько дней, но погода в Центральной Европе с середины недели наладится, и станет намного суше.

Однако шторм «Борис» двинется дальше на юг Италии и принесет сильные дожди уже туда. Больше всего пострадает регион Эмилия-Романья на севере страны — ожидается, что там выпадет до 100 -150 мм осадков.

Рекордное количество осадков, выпавшее в центральной Европе, было вызвано рядом факторов, в том числе изменением климата.

Различные погодные элементы соединились, создав «идеальный шторм», в котором очень холодный воздух из Арктики встретился с теплым воздухом из Средиземноморья, а конфигурация областей разного атмосферного давления привела к тому, что шторм «Борис» надолго застрял на одном месте.

Ученые объясняют, что более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Кроме того, чем теплее океаны, тем больше они испаряют воды, что питает штормовые системы.