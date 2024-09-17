Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца, - DPA

CentralAsia (KZ) - Совместную пресс-конференцию канцлера Германии Олафа Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которая должна была пройти после их встречи в Астане, отменили по инициативе казахстанской стороны, пишет DPA, не приведя подробностей.

На сайте президента Казахстана говорится, что лидеры обсудили расширение политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран, сотрудничество в области энергетики промышленности, горнодобывающей промышленности и т. д.

Во время встречи Шольц попросил Токаева высказаться об урегулировании военного конфликта России и Украины. Тот заявил, что «в военном отношении Россия непобедима», и призвал к прекращению боевых действий, отметил, что дальнейшая эскалация «приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт».

Токаев также поддержал «мирный план» Китая и Бразилии, которые предложили провести конференцию по урегулированию между Россией и Украиной.

Шольц, в свою очередь, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, и тоже высказался за участие России в мирной конференции по урегулированию. Он также сообщил, что хочет расширить экономическое сотрудничество с Казахстаном.

DPA отмечает, что в Узбекистане, где Шольц побывал ранее в рамках центральноазиатского турне, совместных заявлений для прессы с президентом Шавкатом Мирзиёевым запланировано не было.

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