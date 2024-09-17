В Узбекистане на неделе сохранится тёплая погода

CentralAsia (UZ) - 16 сентября на территорию Узбекистана начался заток слабовлажной воздушной массы с районов Каспийского моря, сообщает Узгидромет.

17 сентября будет преобладать погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей и областей Ферганской долины ночью и утром возможен кратковременный дождь.

18 сентября по стране осадков не ожидается.

19 сентября в отдельных районах Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областей возможен кратковременный дождь.

20 сентября по всем областям Узбекистана без осадков.

Преобладающая температура воздуха днём составит +25…+30 градусов, местами до +32 градусов, ночью — +12…+17.

16 сентября по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

По предгорным и горным районам кратковременные дожди местами пройдут 16−17 сентября и 19−20 сентября, в высокогорьях не исключён переход дождя в снег.

В Ташкенте 17 сентября в первой половине дня ожидается кратковременный дождь. 18−20 сентября будет преобладать погода без осадков, 19 сентября возможен небольшой дождь.

Температура ночью будет в пределах +14…+17 градусов, днём — +26…+29.