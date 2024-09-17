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Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла почти на 30%

CentralAsia (CA) -   Количество заболевших гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросло на 49,7%, зарегистрировано более 700 тыс. заболевших, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период увеличилась почти на 30%, сообщили в Роспотребнадзоре.

«За прошедшую неделю в стране количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тыс. случаев. Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург», - заявили журналистам в ведомстве.

«По итогам 37 недели 2024 года в РФ зарегистрировано свыше 32 тыс. случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе. На территории страны доминирующим вариантом остается линии JN.1, в том числе сублинии JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1», - сказали в Роспотребнадзоре.

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