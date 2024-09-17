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В Казахстане назначили нового главного государственного санврача

CentralAsia (KZ) -  Сархат Бейсенова стала главным государственным санитарным врачом Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК», – говорится в сообщении.

Сархат Бейсенова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, университет Туран-Астана. Трудовую деятельность начала в 1989 году санитаркой в Акмолинском областном онкологическом диспансере. В разные годы занимала должности в департаментах государственного санитарно-эпидемиологического надзора и по защите прав потребителей. С 2019 по 2020 годы работала заместителем руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Астаны.

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