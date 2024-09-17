В Таджикистане за последнее десятилетие произошло более 4000 стихийных бедствий

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (TJ) - За последние 10 лет в Таджикистане произошло более 4 тысяч чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате которых пострадали 411 человек.

Такие данные сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Рустам Назарзода на 9-м совещании министров по снижению риска стихийных бедствий стран-участников Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), которое проходит сегодня в Душанбе.

По словам Назарзода, сумма ущерба от стихий за этот период составила более $500 миллионов.

«Число чрезвычайных ситуаций по сравнению с предыдущим десятилетием увеличилось в 2,3 раза, а размер ущерба вырос на 1,2 раза», - сказал он.

Назарзода подчеркнул, что Таджикистан особенно уязвим к стихийным бедствиям из-за своего географического расположения, где 93% территории занимают горы, а также из-за изменений климата.

Он также отметил, что за десятилетие в регионе ОЭС от стихийных бедствий пострадали более 70 миллионов человек.

Во встрече участвуют руководители и представители министерств и ведомств, уполномоченных в области управления рисками стихийных бедствий из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Пакистана, а также представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения