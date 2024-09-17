На Земле началась сильная магнитная буря

CentralAsia (CA) - Магнитная буря почти четвертого уровня (из пяти возможных) началась на Земле после прохождения плазменного облака, выброшенного Солнцем. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, магнитная буря не должна продлиться долго, так как основные массы плазмы уже прошли мимо. Сейчас из-за нее наблюдаются полярные сияния в западном полушарии Земли — по всей Канаде и в северных штатах США.

«Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 1:30 по московскому времени, а около 4:30 часов утра произошли наиболее сильные изменения. Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начала магнитной бури уровня 3,66 (почти 4 по 5-бальной шкале)»,— уточняется в пресс-релизе.

По мнению врачей, магнитные бури могут оказать воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному артериальному давлению. Поскольку магнитные бури влекут за собой неконтролируемое сужение и расширение сосудов, среди симптомов метеозависимости эксперты выделяют мигрени, головные боли, мышечную боль, апатию и общую слабость.