В Подмосковье хотят ограничить работу мигрантов с 2025 года

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CentralAsia (CA) - Правительство Московской области России с 1 января 2025 года введет ограничения на работу иностранных граждан по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой. <...> Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам. Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование», - процитировала пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Наталию Масленкину.

Она добавила, что эта мера будет способствовать минимизации потенциальных конфликтов. «При введении этих запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тыс. человек. Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС», - отметила Масленкина.

Уточняется, что у мигрантов должен быть специальный патент на работу в РФ, ответственность за его отсутствие несет как сам работник, так и организация, в которой он трудоустроен. «На сайте oplatipatent.ru можно посмотреть, действителен ли патент на работу у иностранного гражданина, поставлен ли он на миграционный учет и так далее. То есть, каждый работодатель имеет возможность проверить - легален ли мигрант», - заявил руководитель ГУ региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Он отметил, что с помощью сервиса можно выявлять организации, в которых работают люди с задолженностью по патенту. Нарушающий запрет патентщик штрафуется на сумму 45-50 тыс. рублей, при этом юридические лица - на сумму от 800 тыс. до 1 млн рублей либо приостанавливают деятельность на 14-90 суток. «С июля по итогам рейдов привлечены к ответственности 153 иностранных гражданина, 92 работодателя будут оштрафованы», - добавил Карасев.