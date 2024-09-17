Шнобелевская премия 2024. Млекопитающие способны дышать анусом, растения могут видеть, а мертвая форель — плавать

CentralAsia (CA) - Прорывы в науке могут быть вызваны самыми неожиданными открытиями. 12 сентября 2024 года в Массачусетском технологическом институте состоялась очередная вручения Шнобелевской премии, пишет Republic.

На мероприятии присутствовали настоящие лауреаты Нобелевской премии, которые сами вручили 10 призов. Также в рамках мероприятия проводились лекции, на которых эксперты сначала объясняли свою тему за 24 секунды, а затем семью словами, — и активный запуск бумажных самолетиков.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) — это шуточный аналог Нобелевской премии, с 1991 года он вручается за достижения, которые, по словам основателя премии Марка Абрахамса, «сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют их думать». Например, в этом году одна из премий досталась японским физиологам за открытие того, что млекопитающие могут дышать через анус.

После серии испытаний на мышах, крысах и свиньях ученые обнаружили, что животные поглощают кислород, доставляемый через прямую кишку. Исследователи проводили клинические испытания, чтобы выяснить, может ли процедура лечить дыхательную недостаточность.

Японские исследователи заметили, что некоторые животные, такие как вьюны, могут использовать свой кишечник для дыхания. Они начали работу во время пандемии COVID-19, когда во многих больницах отчаянно не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки дыхания у людей с тяжелыми инфекциями.

Эксперименты группы, за которые была присуждена Шнобелевская премия по физиологии, показали, что мыши, крысы и свиньи могут поглощать кислород в кровоток, когда он поступает через прямую кишку, тем самым поддерживая нормальное дыхание. В статье в журнале Med в 2021 году Рё Окабэ из Токийского медицинского и стоматологического университета и его коллеги описали, как «энтеральная вентиляция» предлагает «новую парадигму» для помощи пациентам с дыхательной недостаточностью.

Доктор Таканори Такебе, автор исследования в медицинском центре детской больницы Цинциннати, признался The Guardian, что испытывал «смешанные чувства», услышав о награде, но потом сказал: «Я был бы счастлив, если это подогрело интерес к энтеральной вентиляции». В настоящее время команда ученых проводит испытание на добровольцах.

Шнобелевская премия мира была присуждена покойному Б. Ф. Скиннеру, американскому психологу, за исследование возможности размещения живых голубей внутри ракет для наведения их на цели. Проект, который сам Скиннер назвал «сумасшедшим», был отклонен, несмотря на идеальную демонстрацию с участием голубя, обученного «нацеливаться» на объекты на побережье Нью-Джерси.

«Зрелище живого голубя, выполняющего свое задание, каким бы прекрасным оно ни было, просто напомнило комитету, насколько совершенно фантастическим было наше предложение», — написал Скиннер.

Доктор Сол Ньюман из Оксфордского университета получил «Шнобеля» по демографии за то, что показал, что многие заявления о людях, живущих необычайно долго, исходят из мест, где процветают канцелярские ошибки и мошенничество с пенсиями.

«К примеру, у самого старого ныне живущего мужчины аж три дня рождения. Определенно, тут скрывается фальсификация. А в Японии 82% столетних живых мужчин и женщин на деле оказались мертвыми», — утверждает ученый.

«Секрет дожития до 110 лет — не сообщать о своей смерти», — делает вывод доктор Ньюман.

Профессор Роман Хонсари, краниофациальный хирург из университетской больницы Неккер-Энфанс Маладес в Париже, и его коллеги получили премию по анатомии за глобальное исследование завитков волос. Их исследование показало, что в то время как у большинства людей волосы на голове закручиваются по часовой стрелке, в южном полушарии они чаще закручиваются против часовой стрелки.

«Я оперировал, когда мне позвонили, — сказал Хонсари. — Я был чрезвычайно рад, потому что, несмотря на неоспоримую неактуальность этого исследования, я убежден, что расшифровка закономерностей в природе может привести к важным открытиям в области фундаментальных механизмов развития».

Открытие привело к сравнениям с торнадо, которые обычно вращаются в разных направлениях в северном и южном полушариях. В своей статье в журнале Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery исследователи предположили влияние эффекта Кориолиса, при котором вращение Земли отклоняет ветры вправо в северном полушарии и влево в южном. «Честно говоря, я не думаю, что это правдоподобная гипотеза», — считает Хонсари.

Шнобелевская премия по ботанике присуждена Джейкобу Уайту (США) и Фелипе Ямашите (ФРГ) за доказательства того, что южноамериканское растение Boquila trifoliolata может имитировать листья пластиковых растений, рядом с которыми оно находится. Это привело их к выводу, что наличие «зрения у растений» — весьма правдоподобная гипотеза.

Премия по медицине досталась международной группе ученых (Швейцария, ФРГ, Бельгия) за демонстрацию того, что поддельные лекарства с болезненными побочными эффектами могут быть более эффективными для пациентов, чем фейковые таблетки без болезненных побочек.

«Шнобель» в области физики достался Джеймсу Ляо из Университета Флориды за комплексное исследование плавательных способностей мертвой форели. В области химии — голландским ученым, которые использовали хроматографию для разделения пьяных и трезвых червей.

Еще одна посмертная награда, Шнобелевская премия по биологии, была вручена покойным Фордайсу Эли и Уильяму Петерсену за исследование (1940) факторов, влияющих на производство молока в стадах коров. В статье в Journal of Animal Science пара рассказала о своих экспериментах: «Сначала пугали, сажая кошку на спину коровы и взрывая бумажные пакеты каждые 10 секунд в течение двух минут. Позже от кошки отказались как от ненужной». Испуганные коровы, как оказалось, давали меньше молока.