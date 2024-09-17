Песков объяснил, почему Путин увеличил численность вооруженных сил России

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности армии связано с ростом количества угроз, возникающих по периметру границ России, передает «РИА Новости».

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой за западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 16 сентября подписал указ, который увеличивает штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, Путин увеличил штатную численность армии на 180 тыс. человек.

В предыдущий раз он увеличил численность армии в декабре 2023 года — на 170 тыс. человек, тогда Кремль объяснял это «прокси-войной» Запада.