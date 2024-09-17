Мирзиёев назвал приоритетные направления партнерства Центральной Азии и Германии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите «Центральная Азия — Германия» в Астане, назвал приоритетные направления сотрудничества стран региона с этим европейским государством. Основные тезисы приводит пресс-служба руководителя республики.

Прежде всего, Мирзиёев отметил, что первая встреча в Берлине и нынешний саммит в Астане подтверждают настрой на продолжение открытого и конструктивного диалога, нацеленность на конкретные результаты. Он подчеркнул, что Германия неизменно оказывает поддержку проводимых в Центральной Азии демократических преобразований и социально-экономических реформ.

Вместе с тем президент Узбекистана выдвинул ряд новых инициатив по сотрудничеству между странами региона и локомотивом европейской экономики. Так, он предложил принять долгосрочную Концепцию развития партнерства с программными мероприятиями в приоритетных сферах. Для этого анонсировано учреждение Форума аналитических центров «Центральная Азия — Германия» с проведением его первой встречи в следующем году в Хиве. Также указана значимая роль совместной работы на уровне внешнеполитических ведомств.

Глава Узбекистана подчеркнул необходимость налаживания тесного взаимодействия с ведущими немецкими компаниями в плане инвестиций и технологий. В этой связи следует разработать «дорожную карту» расширения сотрудничества, активно привлекать германские банки к реализации совместных проектов в регионе. Кроме того, Мирзиёев предложил создать Совет инвесторов и предпринимателей и изучить возможность принятия межправительственного соглашения о защите инвестиций.

Перспективным направлением президент назвал сферу критических сырьевых ресурсов, где можно внедрять передовые немецкие технологии.

«Речь идет о проектах геологической разведки, интенсивного освоения, переработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, организации поставок в Германию и другие страны Европейского Союза», — пояснил Мирзиёев.

Особую важность в современном мире приобретает партнерство в сфере «зеленой» энергетики. В данном направлении глава Узбекистана предложил запустить Энергетический диалог стран региона с Германией, подключив к процессу глав профильных ведомств, руководство крупных корпораций, научных организаций и экспертов отрасли.

По словам Мирзиёева, стоит обратить повышенное внимание на изменение климата. Он выступил с инициативой расширить совместные образовательные программы и научные обмены, а также принять программы сотрудничества по внедрению немецких технологий рационального водопользования, модернизации ирригационных систем, сохранению биоразнообразия.

«Самым большим барьером в углублении нашего партнерства является слабое развитие транспортных коммуникаций, включая наземные и воздушные перевозки», — подчеркнул Мирзиёев.

В этой связи глава республики призвал Берлин оказать содействие в привлечении европейских институтов к развитию альтернативных транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой.

Политик предложил развивать и культурно-гуманитарную сферу — принять План культурных мероприятий, включающий проведение Дней искусства и кино Центральной Азии в крупных городах Германии, налаживание контактов между музейными фондами.

Также необходимо кооперировать в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Здесь, по мнению Мирзиёева, следует сконцентрироваться на недопущении усугубления гуманитарного кризиса в Афганистане. Одним из проектов в данном направлении может стать реализованное при поддержке Германии создание Образовательного центра в приграничном Термезе, где в том числе афганских женщин, будут обучать востребованным в соседней стране профессиям.

Отметим, что Узбекистан развивает сотрудничество с Германией и в миграционной сфере. Так, подписано межправительственное соглашение об организованном наборе рабочей силы. По данным узбекского Министерства занятости и сокращения бедности, стороны договорились обучать в Европе водителей автобусов и машинистов поездов, а также медработников. К слову, в текущем году в Германию планируется отправить 800 медсестер, 400 из которых уже прибыли в Европу, остальные сдают экзамены по немецкому языку. Их зарплата будет составлять 2200 евро «чистыми», отметили в ведомстве.

Второй саммит «Центральная Азия — Германия» прошел 17 сентября в Астане под председательством главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В мероприятии приняли участие Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а также президенты стран региона: Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.