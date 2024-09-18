В Монголии открылась первая лаборатория по изготовлению косметических протезов

CentralAsia (MNG) - Первая лаборатория по изготовлению косметических протезов открылась в Монголии при Университете «Сити». Новые разработки обещают изменить жизнь людей с ампутациями.

16 сентября состоялось официальное открытие лаборатории, где с 2017 года проводились научные исследования и разработки. Лаборатория оснащена новейшей 3D-технологией, которая сканирует человеческие органы, создаёт основу протеза с помощью 3D-принтера и завершает изделие по немецкой технологии обработки. Школа получила 20-летний патент на этот производственный процесс.

Люди, которые по причине врожденных дефектов или несчастных случаев вынуждены ампутировать пальцы рук или ног, часто сталкиваются с нехваткой информации о протезах. В связи с этим эта лаборатория не только предлагает решения для замены утраченных частей тела, но и помогает вернуть уверенность в себе через эстетические улучшения.

Протезы изготавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого человека и для подбора подходящего цвета кожи смешивают 7-8 различных оттенков, воспроизводящих цвет вен, кончиков пальцев и основной тон ладони. Кроме того, благодаря встроенным силиконовым и акриловым ногтям, женщины могут красить и ухаживать за ними.

В протезы встроены металлические элементы в области суставов пальцев, что позволяет выполнять такие движения, как захват и сжатие предметов. В настоящее время лаборатория с использованием передовых технологий в основном производит протезы пальцев, рук, ног, ушей и носа.

Монцамэ

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