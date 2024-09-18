Монголия и Канада будут сотрудничать в подготовке учителей английского языка

CentralAsia (MNG) - Министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн и советник министра Гантулга Донров приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии Сандру Шуфани.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках стипендиальной программы и программы подготовки учителей английского языка.

Министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн отметил, что в программе действий Правительства Монголии на 2024-2028 годы предусмотрено подготовка 2000 преподавателей английского языка в зарубежных университетах. Министерство образования проводит политику, согласно которой до 20 процентов лекций в монгольских университетах будут проходить на английском языке. В этом контексте Министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн предложил создать совместную стипендию, финансируемую Монголией и Канадой, для подготовки преподавателей английского языка в Канаде, аналогичную программам Чивнинг и Фулбрайт.

Посол Канады в Монголии Сандра Шуфани подчеркнула, что Монголия и Канада активно сотрудничают в области образования на различных уровнях и уделяют значительное внимание поддержке дошкольного образования. Она отметила, что канадский фонд Veloo, ориентированный на помощь детям из уязвимых групп в развивающихся странах, построил два детских сада в юрточном районе Монголии, включая детские сады "Солнечные дети" № 1 и № 2 в местности Улаанчулуут.

Посол также сообщила, что с 2017 года Канада реализует стипендиальную программу "SEED" для стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и посольство активно работает над тем, чтобы монгольские студенты имели возможность участвовать в этой программе.

Стороны сошлись во мнении, что в последние годы сотрудничество двух стран в области образования активно развивается и выразили готовность к дальнейшему расширению этого сотрудничества.

Монцамэ

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