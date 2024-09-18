The MongolZ победили немецких чемпионов и встретятся с турецкими чемпионами. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Монгольская команда The MongolZ обыграла чемпиона Германии BIG со счетом 2:1 в первой игре плей-офф ESL Pro League и вышла в финал 12.

20-й сезон ESL Pro League, крупнейшей лиги CS2 (Counter Strike 2), организованной ESL (Electronic Sports League), продолжается в Сент-Джулиансе, Мальта.

Впервые в плей-офф турнира, где участвуют две монгольские команды, монгольская команда The MongolZ выиграла со счетом 2-1 (Ancient 19-22, Nuke 13-11, Mirage 13-9) в 1\16 финала.

Таким образом, The MongolZ прошли в 12-й тур, где сыграют против турецкой команды Eternal Fire. Когда две команды встретились на стадии Play-in турнира «IEM Cologne 2024», монгольская команда выиграла со счетом 2–1.

источник: middleasiannews.com

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