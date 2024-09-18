Хуслэн завоевал золотую медаль на чемпионате мира по лыжероллерам

CentralAsia (MNG) - На чемпионате мира по лыжероллерам, который прошел в Валь-ди-Фьемме, Италия, монгольский спортсмен ХУСЛЭН Ариунжаргал завоевал золотую медаль.

Хуслэн стал чемпионом в беге на 200 метров в возрастной категории до 19 лет, в котором приняли участие 34 спортсмена из 17 стран.

Таким образом, он стал первым монгольским спортсменом, завоевавшим золотую медаль в этой категории.

Мама Хуслэна мастер международного спорта ОЧИРСУРЭН Эрдэнэ-Очир участница зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине и зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

Хуслэн принял участие в зимних Олимпийских играх 2024 года в Канвоне и занял 42-е место из 79 лыжников, и в настоящее время тренируется по руководством своей мамы.

Монцамэ

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