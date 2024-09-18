13 тысяч граждан Монголии живут и работают в Королевстве Швеция

CentralAsia (MNG) - 17 сентября 2024 года госсекретарь Мөнхтушиг Лханаажав принял главу Департамента Азии, Тихоокеанского региона и Латинской Америки Министерства иностранных дел Королевства Швеция Даниэля Вулвена.

Госсекретарь Мөнхтушиг Лханаажав подчеркнул, что политическая консультативная встреча между министерствами иностранных дел является важным механизмом расширения отношений и сотрудничества между двумя странами, и пожелал успехов политической консультативной встрече между министерствами иностранных дел Монголии и Швеции.

Он отметил, что в этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Швецией, и высоко оценил культурные мероприятия, организуемые в Улан-Баторе и Стокгольме.

Он также поблагодарил за поддержку и помощь 13 тысячам граждан Монголии, проживающих и работающих в Королевстве Швеция, и выразил уверенность в том, что будет заключено межправительственное соглашение для защиты их законных интересов.

источник: middleasiannews.com

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