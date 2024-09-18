Доля Китая в общем объеме экспорта Монголии за январь-август 2024 года превысила 91%

CentralAsia (MNG) - Доля Китая в общем объеме экспорта Монголии в январе-августа 2024 года превысила 91,9 проц. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Монголии, опубликованные в понедельник.

Как отмечается в официальном сообщении, за указанный период экспорт из страны вырос на 6,2%, составив 10,6 млрд долларов США. Импорт увеличился на 26,2%, достигнув 7,5 млрд долларов.

Китай, являющийся второй по величине экономикой мира, на протяжении многих лет продолжает сохранять позицию крупнейшего торгового партнера Монголии и ее ведущего экспортного направления.

За отчетный период Монголия вела торговлю со 155 странами.

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