Доля Китая в общем объеме экспорта Монголии за январь-август 2024 года превысила 91%
CentralAsia (MNG) - Доля Китая в общем объеме экспорта Монголии в январе-августа 2024 года превысила 91,9 проц. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Монголии, опубликованные в понедельник.
Как отмечается в официальном сообщении, за указанный период экспорт из страны вырос на 6,2%, составив 10,6 млрд долларов США. Импорт увеличился на 26,2%, достигнув 7,5 млрд долларов.
Китай, являющийся второй по величине экономикой мира, на протяжении многих лет продолжает сохранять позицию крупнейшего торгового партнера Монголии и ее ведущего экспортного направления.
За отчетный период Монголия вела торговлю со 155 странами.
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