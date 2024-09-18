Выдача сельской ипотеки в Монголии выросла до 50,5% c начала 2024 года

CentralAsia (MNG) - С начала 2024 года выдача сельской ипотеки в масштабах Монголии выросла до 50,5 проц. Об этом во вторник сообщила Монгольская ипотечная корпорация.

«Данная мера будет способствовать обеспечению баланса между городским и сельским развитием», — говорится в официальном сообщении.

Несмотря на то, что Монголия является одной из самых малонаселенных стран в мире, в ее столице Улан-Баторе, который изначально был рассчитан на 500 тыс. жителей, сейчас проживает более половины 3,5-миллионного населения страны.

По мнению монгольских властей, массовое скопление людей в Улан-Баторе создает множество проблем, включая пробки на дорогах, загрязнение атмосферного воздуха и почвы.

В связи с этим правительство Монголии объявило 2024 год «Годом содействия зональному развитию», чтобы содействовать возрождению городов и сельских районов в рамках политики нового возрождения, а также способствовать диверсификации национальной экономики и ускорению развития страны.

Специалисты утверждают, что приобретение недвижимости в ипотеку в регионах Монголии является одним из долгосрочных решений проблемы по децентрализации Улан-Батора, создания городов-спутников и новых жилых районов.

Напомним, Монголия запустила программу ипотечного кредитования в 2013 году.

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