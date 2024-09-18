МонголБанк снизил ключевую ставку с 11 до 10%

CentralAsia (MNG) - МонголБанк (ЦБ Монголии) снизил ключевую ставку на один процентный пункт, с 11 до 10% годовых. Соответствующее решение было принято в пятницу на очередном заседании Совета по монетарной политике банка.

Это уже третье снижение ставки Центробанка с начала 2024 года, отмечается в официальном сообщении.

По словам президента Центробанка Лхагвасурэна Бядрана, данный шаг будет направлен на предотвращение чрезмерного роста кредитования, обеспечение финансовой стабильности, стабилизацию инфляции на целевом уровне и поддержание экономического роста Монголии в среднесрочной перспективе.

Согласно сообщению ЦБ Монголии, инфляция в Монголии в августе 2024 года составила 6,5%. При этом в столице Улан-Баторе, где проживает более половины населения страны численностью 3,5 млн человек, этот показатель снизился до 6,2%

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