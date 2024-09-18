В Ливане после взрывов пейджеров пострадали 4 тыс. человек, 11 погибли. «Хезболла» обвинила Израиль

CentralAsia (CA) - В Ливане произошел массовый взрыв пейджеров членов «Хезболлы», сообщает телеканал Al Jazeera.

Сообщения о взрывах пейджеров поступают с юга Ливана, а также из южных пригородов Бейрута. Все они произошли одновременно.

Пейджеры, пишет Reuters, были новой модели, группировка начала их использование только несколько месяцев назад. Один из представителей «Хизбаллы» предположил, что устройства были заражены вирусом, который мог спровоцировать их нагревание и взрыв.

Неназванный представитель группировки заявил Reuters, что взрывы стали результатом операции Израиля. Он назвал произошедшее «крупнейшим провалом безопасности» с момента начала войны в секторе Газа, которая была вызвана нападением террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По его словам, вероятно, взорвались литиевые батареи, которыми были оснащены пейджеры. Другой источник в «Хизбалле» рассказал WSJ: некоторые бойцы группировки заметили, что пейджеры нагреваются — и избавились от них незадолго до взрывов.

В первом официальном сообщении после взрывов «Хизбалла» не стала прямо обвинять Израиль в атаке, лишь заявив, что проводит расследование инцидента. Группировка призвала остерегаться «слухов, ложной и вводящей в заблуждение информации».

Спустя несколько часов «Хизбалла» выпустила новое коммюнике, в котором заявила, что Израиль несет «полную ответственность» за взрывы. Группировка пообещала ответ, который придет «оттуда, откуда враг ожидает его, и оттуда, откуда он его не ожидает».

В результате взрывов погибли девять человек, сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад, еще около 2800 человек получили ранения. По его словам, в больницы продолжают поступать раненые. В основном, у них повреждения лица и рук. Позже власти заявляли, что число погибших увеличилось до 11, а раненых — до 4000 человек. «Хезболла» заявила, что погибли два члена движения, в том числе сын члена ливанского парламента Али Аммар. Известно, что среди пострадавших — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

В Израиле официально не комментировали произошедшее.

Израильские СМИ сообщают, что премьер Нетаниягу и главы силовых ведомств собрались на экстренное совещание. Осведомленный источник Axios утверждает, что операцию по массовому подрыву пейджеров «Хизбаллы» одобрили в начале недели на совещаниях по безопасности с участием Биньямина Нетаниягу, членов его правительства и глав спецслужб.