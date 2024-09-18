экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Зимбабве забьют 200 слонов, чтобы накормить людей, пострадавших от сильнейшей за 40 лет засухи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Зимбабве решили забить 200 слонов, чтобы накормить население, столкнувшееся с голодом после сильнейшей за последние 40 лет засухи, сообщает Reuters.

Засуха, усугублённая погодным феноменом Эль-Ниньо, уничтожила урожай на юге Африки, оставив без пищи около 68 млн человек.

«Мясо убитых слонов будет распределено среди пострадавших общин», – рассказал представитель управления парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво.

В Зимбабве обитает более 84-х тысяч слонов, что значительно превышает оптимальную численность для местных природных парков, рассчитанных на содержание 55 тысяч особей.

Около 200 тысяч слонов обитают в заповедниках пяти южноафриканских стран, включая Зимбабве, Замбию, Ботсвану, Анголу и Намибию, что делает этот регион одним из крупнейших в мире по численности слонов.

Зимбабве также стремится к возобновлению торговли слоновой костью и живыми слонами, которая запрещена Конвенцией ООН. Страна имеет запасы слоновой кости на сумму около 600 тысяч долларов, но не может их продавать из-за международных запретов.

В прошлом месяце власти другой африканской страны Намибии также приняли решение об уничтожении 83-х слонов и распределении мяса среди пострадавших от засухи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com