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Парламент Грузии принял законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

CentralAsia (CA) -  Парламент Грузии в заключительном третьем чтении принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который запрещает ЛГБТ-пропаганду и смену пола, передает «Имеди».

За закон проголосовали 84 парламентария, никто не выступил против. Оппозиция бойкотировала голосование.

Вместе с ним парламент принял и поправки к другим законам, входящим в тот же пакет. Инициативы, которые внесла в парламент правящая партия «Грузинская мечта», запрещают однополые браки, усыновление детей и опеку над ними лицами негетеросексуальной ориентации, операции по смене пола, указания в документах пола, отличного от биологического, пропаганду ЛГБТ в образовании, рекламе и СМИ. Затем закон будет направлен на подпись президенту страны Саломе Зурабишвили.

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