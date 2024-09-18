Япония сообщила о пуске КНДР двух баллистических ракет

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CentralAsia (CA) - КНДР выпустила, предположительно, две баллистические ракеты в сторону Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии и береговую охрану страны.

Первая ракета упала вне экономической зоны Японии, вторая — упала в море, следует из материала агентства.

Последний раз КНДР запускала баллистическую ракету 12 сентября, сообщала береговая охрана Японии. 1 июля ЦТАК сообщал, что страна провела успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5». По утверждению ЦТАК, ракета имеет сверхкрупную боеголовку весом 4,5 т.

13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия. Он поручил увеличить выпуск этих материалов, аргументировав это тем, что КНДР надо «заняться вопросами безопасности», чтобы иметь возможность «ответить Соединенным Штатам».