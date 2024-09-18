В США опубликовали первые кадры затонувшего летом 2023 года батискафа «Титан»

На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва

CentralAsia (CA) - На публичных слушаниях по расследованию крушения батискафа «Титан» впервые показали изображения затонувшего аппарата. Береговая охрана США показала кадры, на которых виден хвостовой конус «Титана», передает CNN.

Обломки батискафа лежат на дне в нескольких сотнях метров от самого «Титаника», при погружении к которому аппарат затонул. Хвостовой конус был отделен от остальной части батискафа, его края оборваны. Рядом с ним на опубликованном изображении виден еще один фрагмент «Титана». Снимки были сделаны беспилотным аппаратом, погружавшимся к месту трагедии.

На слушаниях также были обнародованы последние сообщения, переданные экипажем батискафа кораблю Polar Prince, с которого происходило погружение. «Титан» начал погружение в 9:17 по местному времени. Связь была прерывистой, но примерно через час после начала погружения экипаж батискафа передал: «Здесь все хорошо». Последнее сообщение «Титан» передал в 10:47, сообщив о сбросе груза для всплытия. Через несколько секунд после этого связь с батискафом пропала, а сам он исчез с радаров корабля.

Крушение батискафа «Титан» компании OceanGate произошло 18 июня 2023 года. Аппарат погружался к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. Обломки судна лежат на глубине 3,8 км в Северной Атлантике. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Все они погибли. По предварительным данным, причиной крушения стала имплозия — направленный внутрь взрыв, аппарат не выдержал глубоководного давления.