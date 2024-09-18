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В США опубликовали первые кадры затонувшего летом 2023 года батискафа «Титан»
На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва
На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва

CentralAsia (CA) -  На публичных слушаниях по расследованию крушения батискафа «Титан» впервые показали изображения затонувшего аппарата. Береговая охрана США показала кадры, на которых виден хвостовой конус «Титана», передает CNN.

Обломки батискафа лежат на дне в нескольких сотнях метров от самого «Титаника», при погружении к которому аппарат затонул. Хвостовой конус был отделен от остальной части батискафа, его края оборваны. Рядом с ним на опубликованном изображении виден еще один фрагмент «Титана». Снимки были сделаны беспилотным аппаратом, погружавшимся к месту трагедии.

На слушаниях также были обнародованы последние сообщения, переданные экипажем батискафа кораблю Polar Prince, с которого происходило погружение. «Титан» начал погружение в 9:17 по местному времени. Связь была прерывистой, но примерно через час после начала погружения экипаж батискафа передал: «Здесь все хорошо». Последнее сообщение «Титан» передал в 10:47, сообщив о сбросе груза для всплытия. Через несколько секунд после этого связь с батискафом пропала, а сам он исчез с радаров корабля.

Крушение батискафа «Титан» компании OceanGate произошло 18 июня 2023 года. Аппарат погружался к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. Обломки судна лежат на глубине 3,8 км в Северной Атлантике. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Все они погибли. По предварительным данным, причиной крушения стала имплозия — направленный внутрь взрыв, аппарат не выдержал глубоководного давления.

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