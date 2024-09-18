Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности и суверенитета Армении

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. По его словам, Ереван заморозил участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики. Об этом пишет Коммерсант.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности»,— сказал Никол Пашинян во время выступления на втором Всемирном армянском саммите (цитата по «Интерфаксу»).

При этом премьер заверил, что Армения не намерена разрывать экономические связи ни с Россией, ни с ЕАЭС, но увеличит товарооборот с Евросоюзом. А если власти республики увидят подходящий момент для вступления в ЕС, то не упустят его, заверил он.