В Армении сообщили о предотвращенной попытке переворота

CentralAsia (CA) - Власти Армении предотвратили попытку узурпации власти путем вооруженного переворота, который готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудникам Службы нацбезопасности удалось установить личности семи человек. По данным силовиков, им предложили пройти трехмесячную стажировку в России за 220 тыс. руб. в месяц и за это время ознакомиться с навыками применения тяжелого оружия. После этого, как утверждает СК Армении, они должны были нести боевое дежурство после возвращения в страну. В течение 2024 года они завербовали ряд граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха.

«Они разными группами выехали в город Ростов-на-Дону в России, затем их сообщники в России <...> были переведены в другое место, где им пришлось пройти предварительную проверку, в том числе с помощью полиграфа, с целью выяснения их личных характеристик и политических взглядов, а также их связей с правоохранительными органами Республики Армении», — уточнили в СК.

Группе сообщили, что цель учений — вернуться в Армению и свергнуть действующую власть, «тем самым призвав к очищению и спасению Республики Армения», добавили в ведомстве.

В результате операции, проведенной силовиками Армении, задержаны семь человек, троих из них арестовали, еще четырех объявили в розыск.