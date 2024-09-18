Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям после лечения от рака

CentralAsia (CA) - Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после завершения курса химиотерапии провела в Виндзорском замке первую рабочую встречу - с Королевским фондом принца и принцессы Уэльских, сообщила пресс-служба королевской семьи.

«Принцесса Уэльская и Королевский фонд принца и принцессы Уэльских сегодня днем провели встречу в Виндзорском замке», - говорится в сообщении канцелярии королевской семьи, распространенном накануне.

Детали прошедшей во вторник встречи не сообщаются.

Sky news в свою очередь отмечает, что развитие основанного принцем и принцессой Уэльскими центра, который занимается помощью детям до пяти лет и поддержкой их родителей, - важная составляющая благотворительной деятельности принцессы.

В сентябре Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии от рака и возобновит участие в некоторых публичных мероприятиях. В своем обращении она подчеркнула, что последние девять месяцев были невероятно трудными для ее семьи.

По словам принцессы, она с нетерпением ждет возможности вернуться на работу. Миддлтон также рассказала о жизни семьи после того, как стал известен диагноз, и поблагодарила жителей страны за поддержку. В марте 2024 года Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак.