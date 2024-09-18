В Казахстане внутренних мигрантов хотят обязать работать только в регионах переселения

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане подготовили уже третий пакет поправок в правила добровольного переселения между регионами, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Предлагается обязать сотрудников карьерных центров проверять документы переселенцев (а также кандасов) и сведения по приобретаемой ими за государственный счёт недвижимости с выездом на объекты. Предлагается также расширить права центров трудовой мобильности обжаловать полученную путём оценки стоимость приобретаемой недвижимости.

Если жильё уже покупалось на деньги по сертификату экономической мобильности, то, если переселенец желает его купить, это будет дополнительным основанием отказать ему в выдаче аналогичного сертификата. Кроме того, предлагается обязать переселенцев работать только в регионе переселения.

С марта планируется автоматизировать госуслуги по включению переселенцев в региональную квоту приёма и по оказанию им мер господдержки.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении 20 уголовных дел по хищениям в рамках программы добровольного переселения на север страны на общую сумму 1 млрд тенге.

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