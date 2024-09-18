В Тверской области России после атаки дронов начался пожар на складе боеприпасов

CentralAsia (CA) - Украинские беспилотники в ночь на 18 сентября атаковали Тверскую область РФ, в городе Торопец в результате падения обломков дронов начался пожар, сообщил глава региона Игоря Руденя.

Позже в телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, в котором говорилось, что в Торопце объявлена частичная эвакуация населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар». «Ситуация находится на контроле», — заявили в правительстве.

В администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что эвакуация проводится на автобусах в город Западная Двина.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что украинские дроны атаковали в Торопце склад с боеприпасами. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что согласно открытым данным, в Торопце и окрестностях расположены несколько военных частей, где хранятся боеприпасы, ракеты и взрывчатые вещества. По одной из них беспилотники уже наносили удар — это произошло в мае 2024 года.

На видео из Торопца, которые публикуются в телеграм-каналах, слышны взрывы.

Минобороны России утром заявило, что в ночь на 18 сентября над российскими регионами было сбито 54 беспилотника. В своей сводке ведомство упомянуло Курскую, Брянскую, Смоленскую, Белгородскую и Орловскую области, но ничего не сообщило о Тверской.