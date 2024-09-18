В Узбекистане произошла повторная утечка сероводорода. Есть жертвы

CentralAsia (CA) - На месторождении газа «Мустакиллик-25» («25 лет Независимости») в Сурхандарьинской области Узбекистана днем 17 сентября произошла повторная утечка сероводорода, передает «Газета.uz».

По информации источников издания, погибли четыре человека. На брифинге 18 сентября замминистра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Жусипбек Казбеков и представитель Генеральной прокуратуры Уктам Утаев сообщили о двух жертвах.

«На место происшествия приехал сам прокурор области в связи с упомянутой вами вчера неприятной ситуацией, в которой погибли два человека. Есть и пострадавшие. В настоящее время проводятся следственные действия», — цитирует Утаева Kun.uz.

Первая утечка сероводорода на месторождении «Мустакиллик-25» произошла днем 1 сентября при работах на скважине №604. Причиной стало нарушение технологического процесса. Граждан, проживающих вблизи шахты, эвакуировали в безопасную зону. На скважине установили дополнительный блок противовыбросового оборудования, обвязали ее устье. Сообщалось, что скважина загерметизирована и заглушена.