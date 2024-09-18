Instagram вводит новые ограничения в использовании аккаунтов для подростков. Их будут контролировать родители

CentralAsia (CA) - Соцсеть Instagram объявила о введении аккаунтов для подростков 13–17 лет с возможностью родительского контроля. Об изменениях объявил глава Instagram Адам Моссери в прямом эфире программы Good Morning America.

У подростковых аккаунтов будет ряд ограничений по сравнению со «взрослыми». Такие аккаунты смогут получать сообщения только от тех, на кого они подписаны или с кем взаимодействовали раньше. Тегать подростка смогут только те аккаунты, которые подписаны на него. Кроме того, в подростковых аккаунтах Instagram будет уходить в «спящий режим» с 10 вечера до 7 утра — с отключенными уведомлениями, автоматическими ответами на сообщения и предупреждением, что нужно закрыть соцсеть. Подобное предупреждение будет появляться и днем после часа, проведенного в соцсети.

Родители подростка смогут получить доступ к его аккаунту со своего телефона и устанавливать лимиты времени, проведенного в Instagram или Threads. В соцсети отмечают, что при этом родители не смогут смотреть историю поиска и чаты, писать посты или менять пароль аккаунта.

Ограничения будут введены как для подростков, уже использующих соцсеть, так и для новых пользователей. При этом существующие аккаунты пользователей моложе 16 лет будут автоматически переведены в закрытый режим, и чтобы снова сделать их публичными, нужно будет разрешение родителей.

Изменить настройки своего аккаунта на «взрослый» подростки до 16 лет смогут только с разрешением родителей. В возрасте 16–17 лет настройки можно будет сменить самостоятельно, если в аккаунте не установлен родительский контроль.

«Эти настройки призваны обеспечить безопасность подростков в Instagram, ограничивая нежелательные контакты, показывая контент, подходящий для их возраста, и помогая им управлять своим временем в Instagram», — говорится в сообщении самой соцсети.

Ожидается, что изменения затронут десятки миллионов пользователей. Ограничения будут в течение 60 дней введены в США, Великобритании, Канаде и Австралии, а в январе — в других регионах. Компания Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, заявила, что в ближайшие месяцы введет аналогичные новые правила и для других приложений.