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В Казахстане сменили главнокомандующего Нацгвардией
Ансаган Балтабеков
Ансаган Балтабеков

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией.

Одним распоряжением глава государства освободил от этой должности Еркина Ботаканова, другим – назначил на пост Ансагана Балтабекова.

Ботаканов занимал этот пост c 19 января 2022 года. Балтабеков ранее был заместителем начальника службы государственной охраны.

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