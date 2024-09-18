В Казахстане сменили главнокомандующего Нацгвардией
Ансаган Балтабеков
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией.
Одним распоряжением глава государства освободил от этой должности Еркина Ботаканова, другим – назначил на пост Ансагана Балтабекова.
Ботаканов занимал этот пост c 19 января 2022 года. Балтабеков ранее был заместителем начальника службы государственной охраны.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения